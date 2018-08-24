Fitch Ratings в очередной раз подтвердил высокий рейтинг PASHA Bank

24 августа 2018 12:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings в очередной раз подтвердило высокий рейтинг ведущего корпоративного банка Азербайджана - PASHA Bank, сообщает банк в пятницу.

Так, долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) подтвержден на уровне "B+", краткосрочный РДЭ - на уровне "B". Данный рейтинг является одним из самых высоких среди азербайджанских банков со 100%-ным местным капиталом.

Подтверждение рейтинга экспертами Fitch Ratings основывается на стабильных финансовых показателях PASHA Bank за последние 12 месяцев, в том числе на комфортном уровне капитала и ликвидности. Оставляя данный высокий рейтинг без изменений, агентство подтверждает системную значимость банка для рынка.

Напомним, что первый свой рейтинг агентство Fitch Ratings присвоило PASHA Bank в сентябре 2012 года.

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