В июле в Турции было трудоустроено свыше 130 тысяч граждан

БАКУ /Trend/ - В июле 2018 года в Турции были обеспечены работой 134 040 граждан страны, что на 4,3 процента больше по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Об этом в пятницу сообщили Trend в главном управлении Службы занятости Турции (İŞKUR).

Отмечено, что среди обеспеченных работой граждан 34 процентов составляют женщины, 66 - мужчины.

«В июле 2018 года число безработных в Турции составило 2,670 миллиона человек, из которых 52 процентов составляют женщины, 48 процентов мужчины» - сообщили в İŞKUR.



Согласно информации, в январе-июле текущего года число обеспеченных работой граждан Турции составило 537,114 тысячи человек.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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