В Казахстане снизились поступления от страхования имущества

24 августа 2018 18:13 (UTC+04:00)

В Казахстане поступления премий по добровольному страхованию имущества от ущерба за январь-июнь 2018 года составили 50,1 миллиарда тенге, что на 2 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили на портале ranking.kz.

Примечательно, что доля сектора от добровольного имущественного страхования при этом выросла с 48,6 процента до 51,9 процента.
Объем выплат в сегменте, наоборот, увеличился сразу в 2,7 раза, до 11,5 миллиарда тенге. Также значительно выросла доля от выплат по добровольному имущественному страхованию в целом — с 32,5 процента до 68,2 процента.

По объему поступлений премий среди страховых компаний РК по страхованию имущества от ущерба лидирует «Евразия» — 27,6 миллиарда тенге, рост за год — на 17,9 процента. Доля от РК выросла с 45,8 процента до 55,1 процента.

Следом идет «Халык-Казахинстрах» — 10,9 миллиарда тенге, рост за год — на 34,3 процента. Доля от РК выросла с 15,9 процента до 21,8 процента.

Замыкает ТОП-3 «Казахмыс» — 3,4 миллиарда тенге, рост за год на 16,7 процента. Доля от РК выросла с 5,8 процента до 6,9 процента.

Официальный курс на 24 августа – 361,63 KZT/USD.

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