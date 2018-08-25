Азербайджан планирует значительно сократить госдолг к 2026 году

25 августа 2018 00:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Правительство Азербайджана планирует довести к 2026 году общий объем государственного долга до уровня ниже 15 процентов, следует из “Средне- и долгосрочной стратегии по управлению государственным долгом”, утверждённой в пятницу Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Так, согласно стратегии, если в 2018 году соотношение общего объёма госдолга к ВВП прогнозируется на уровне 23,9 процента (10,4 миллиарда долларов), то в 2025 году правительство рассчитывает довести его до 14,1 процента (7,7 миллиарда долларов).

При этом, в 2025 году на долю внешнего долга придется 6,5 миллиарда долларов (12 процентов от ВВП), а внутреннего - два миллиарда манатов (2,1 процента от ВВП).

Прогноз правительства по государственному долгу 2018-2025 годы:

Годы

Объем внешнего госдолга (млрд. долларов)

Соотношение внешнего госдолга к ВВП (%)

Объем внутреннего госдолга (млрд. манатов)

Соотношение внутреннего госдолга к ВВП (%)

Объем общего госдолга (млрд. долларов )

Соотношение общего госдолга к ВВП (%)

2018

9,7

22,5

1,1

1,5

10,4

23,9

2019

10,1

23

1,3

1,8

10,9

24,7

2020

9,8

20,7

1,6

2

10,7

22,7

2021

9,2

19,5

1,8

2,3

10,3

21,7

2022

8,5

17,4

1,9

2,2

9,6

19,6

2023

7,8

15,5

1,9

2,2

9

17,6

2024

7,2

13,7

1,9

2,1

8,3

15,8

2025

6,5

12

2

2,1

7,7

14,1

Основная задача внедрения новой стратегии заключается в обеспечении устойчивости госдолга и снижении его доли по отношению к ВВП.

Правительство намерено удерживать верхний предел госдолга к ВВП на уровне не более 30 процентов в период с 2018 по 2025 годы, а в целом же снизить общий госдолг до уровня ниже 20 процентов. В то же время, расходы на обслуживание госдолга, как ожидается, будут сокращены до менее чем 15 процентов ВВП.

Одной из основных задач также будет поддержка развития местных финансовых рынков. С этой целью Центральный банк и Палата надзора над финансовыми рынками будут работать над формированием вторичного рынка.

В случае, если в дальнейшие годы произойдет изменение курса валюты или процентных ставок, что приведет к росту расходов на обслуживание госдолга, то для финансирования этой разницы планируется осуществлять выпуск государственных ценных бумаг на внутреннем рынке.

Прогноз по расходам на обслуживание госдолга 2018-2025 годы:

Годы

Расходы на обслуживание внешнего госдолга (млн. долларов)

Соотношение этих расходов к расходам госбюджета (%)

Расходы на обслуживание внутреннего госдолга (млн. манатов)

Соотношение этих расходов к расходам госбюджета (%)

Расходы на обслуживание общего госдолга (млн. долларов)

Соотношение этих расходов к расходам госбюджета (%)

2018

1 241,7

10,1

89,9

0,4

1 294,5

10,5

2019

1 234,5

11,1

99,9

0,5

1 293,2

11,6

2020

1 193,4

10,6

109,8

0,6

1 257,9

11,1

2021

1 229,5

11,3

113,7

0,6

1 296,3

11,9

2022

986,6

8,6

123,7

0,6

1 059,3

9,2

2023

930,2

7,7

126,8

0,6

1 004,7

8,3

2024

863,4

6,8

136,8

0,6

943,7

7,5

2025

820,3

6,2

146,8

0,6

906,5

6,8

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli

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