Азербайджан планирует значительно сократить госдолг к 2026 году

БАКУ /Trend/ - Правительство Азербайджана планирует довести к 2026 году общий объем государственного долга до уровня ниже 15 процентов, следует из “Средне- и долгосрочной стратегии по управлению государственным долгом”, утверждённой в пятницу Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Так, согласно стратегии, если в 2018 году соотношение общего объёма госдолга к ВВП прогнозируется на уровне 23,9 процента (10,4 миллиарда долларов), то в 2025 году правительство рассчитывает довести его до 14,1 процента (7,7 миллиарда долларов).
При этом, в 2025 году на долю внешнего долга придется 6,5 миллиарда долларов (12 процентов от ВВП), а внутреннего - два миллиарда манатов (2,1 процента от ВВП).
Прогноз правительства по государственному долгу 2018-2025 годы:
|
Годы
|
Объем внешнего госдолга (млрд. долларов)
|
Соотношение внешнего госдолга к ВВП (%)
|
Объем внутреннего госдолга (млрд. манатов)
|
Соотношение внутреннего госдолга к ВВП (%)
|
Объем общего госдолга (млрд. долларов )
|
Соотношение общего госдолга к ВВП (%)
|
2018
|
9,7
|
22,5
|
1,1
|
1,5
|
10,4
|
23,9
|
2019
|
10,1
|
23
|
1,3
|
1,8
|
10,9
|
24,7
|
2020
|
9,8
|
20,7
|
1,6
|
2
|
10,7
|
22,7
|
2021
|
9,2
|
19,5
|
1,8
|
2,3
|
10,3
|
21,7
|
2022
|
8,5
|
17,4
|
1,9
|
2,2
|
9,6
|
19,6
|
2023
|
7,8
|
15,5
|
1,9
|
2,2
|
9
|
17,6
|
2024
|
7,2
|
13,7
|
1,9
|
2,1
|
8,3
|
15,8
|
2025
|
6,5
|
12
|
2
|
2,1
|
7,7
|
14,1
Основная задача внедрения новой стратегии заключается в обеспечении устойчивости госдолга и снижении его доли по отношению к ВВП.
Правительство намерено удерживать верхний предел госдолга к ВВП на уровне не более 30 процентов в период с 2018 по 2025 годы, а в целом же снизить общий госдолг до уровня ниже 20 процентов. В то же время, расходы на обслуживание госдолга, как ожидается, будут сокращены до менее чем 15 процентов ВВП.
Одной из основных задач также будет поддержка развития местных финансовых рынков. С этой целью Центральный банк и Палата надзора над финансовыми рынками будут работать над формированием вторичного рынка.
В случае, если в дальнейшие годы произойдет изменение курса валюты или процентных ставок, что приведет к росту расходов на обслуживание госдолга, то для финансирования этой разницы планируется осуществлять выпуск государственных ценных бумаг на внутреннем рынке.
Прогноз по расходам на обслуживание госдолга 2018-2025 годы:
|
Годы
|
Расходы на обслуживание внешнего госдолга (млн. долларов)
|
Соотношение этих расходов к расходам госбюджета (%)
|
Расходы на обслуживание внутреннего госдолга (млн. манатов)
|
Соотношение этих расходов к расходам госбюджета (%)
|
Расходы на обслуживание общего госдолга (млн. долларов)
|
Соотношение этих расходов к расходам госбюджета (%)
|
2018
|
1 241,7
|
10,1
|
89,9
|
0,4
|
1 294,5
|
10,5
|
2019
|
1 234,5
|
11,1
|
99,9
|
0,5
|
1 293,2
|
11,6
|
2020
|
1 193,4
|
10,6
|
109,8
|
0,6
|
1 257,9
|
11,1
|
2021
|
1 229,5
|
11,3
|
113,7
|
0,6
|
1 296,3
|
11,9
|
2022
|
986,6
|
8,6
|
123,7
|
0,6
|
1 059,3
|
9,2
|
2023
|
930,2
|
7,7
|
126,8
|
0,6
|
1 004,7
|
8,3
|
2024
|
863,4
|
6,8
|
136,8
|
0,6
|
943,7
|
7,5
|
2025
|
820,3
|
6,2
|
146,8
|
0,6
|
906,5
|
6,8
(Автор: Азад Гасанли)
Твиттер: @AzadHasanli
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