Спрос на ноты Центробанка Азербайджана превысил предложение почти на 50%

БАКУ /Trend/ - Бакинская фондовая биржа (БФБ) провела очередной аукцион по размещению краткосрочных нот Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на 250 миллионов манатов со сроком обращения 28 дней, сообщает БФБ.

Согласно информации, спрос в ходе аукциона превысил предложение на 47,2 процента - банки подали заявки на 368,12 миллиона манатов.

Заявки были поданы в ценовом диапазоне от 99,3899 маната (с доходностью в 8,5 процента) до 99,4521 маната (8,01 процента).

Цена отсечения по конкурентным заявкам была установлена в размере 99,4251 маната (8,01 процента), средневзвешенная цена установлена Центральным банком также в 99,4251 маната (8,01 процента). Объем размещенных по итогам аукциона нот составил 250 миллионов манатов.

Последний срок оплаты по нотам – 19 сентября 2018 года.

Краткосрочные ноты являются инструментом денежно-кредитной политики для регулирования денежной массы в обороте. Приобрести ноты могут только банки.

Официальный курс на 25 августа составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов)

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