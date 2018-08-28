Минтруда и Госагентство по оказанию услуг гражданам Азербайджана расширяют сотрудничество в сфере ИКТ (версия 2)

28 августа 2018 11:33 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана подписало меморандум о сотрудничестве с Государственным агентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана.

Меморандум во вторник подписали министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев и председатель Госагентства Ульви Мехтиев.

Меморандум подразумевает создание необходимой инфраструктуры по агентству и центрам DOST, подготовку кадров, применение информационно-коммуникационных технологий, создание и совершенствование электронных услуг, информационных систем и резервов в сферах труда, занятости и социальной защиты, а также их интеграцию в портал электронного правительства.

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