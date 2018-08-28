Первый центр DOST может открыться в Азербайджане в ближайшее время (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Первый центр устойчивого и оперативного социального обеспечения (DOST) планируется открыть в Азербайджане до конца текущего года.

Об этом во вторник сказал журналистам министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев.

"Мы думаем, что в ближайшие два месяца будут подготовлены основные документы Агентства DOST. Параллельно ведется работа над услугами, которые будут предоставляться населению в центрах DOST, над этим работает большая группа сотрудников. Подготавливаются соответствующие законопроекты для интеграции этих услуг в центры DOST. Надеюсь, что в течение осени эти законопроекты будут приняты. В наши планы входит открытие первого центра до конца года", - сказал министр.

По его словам, открытие первого центра DOST планируется в Баку, так как здесь ежегодно регистрируется наибольшее число обращений, а в будущем число центров увеличится.

"Со следующего года мы планируем расширить сеть центров DOST. Мы планируем подготовить годовой план, где будет указываться число новых центров. Центры DOST должны охватить все регионы страны. Это долгосрочные планы, так как охватить все регионы в течение двух-трех лет невозможно. Но мы поэтапно будем решать данный вопрос. Первый же центр будет открыт в Баку, ориентировочно в декабре. Здесь наибольшее число обращений, и здесь мы сможем продемонстрировать весь спектр наших услуг", - сказал Бабаев.

В начале августа Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о дополнительных мерах по усовершенствованию управления в сферах занятости населения, труда, социальной защиты и обеспечения.

Согласно указу, при министерстве труда и социальной защиты населения создается юридическое лицо публичного права "Агентство устойчивого и оперативного социального обеспечения" (далее Агентство DOST).

Указом устанавливается, что Агентство будет управлять центрами “DOST”, указанными в части три этого указа, осуществлять контроль и оценку их деятельности; полномочия по утверждению устава и структуры Агентства, определению размера уставного фонда, а также по реорганизации и ликвидации будет осуществлять Президент Азербайджана, полномочия в отношении других вопросов - министерство труда и социальной защиты населения.

Также, согласно указу, создаются центры “DOST”, которые будут обеспечивать осуществление услуг в сфере занятости населения, труда, социальной защиты и обеспечения, а также в других сферах в соответствии с направлениями деятельности министерства труда и социальной защиты населения.

(Автор: Анвар Мамедов)

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