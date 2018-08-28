Состоялся третий тираж лотереи "Все такситы ведут в Милан"

БАКУ /Trend/ - Владельцы BirKart от Kapital Bank смогут участвовать в выигрышной лотереи. С 15 мая до 15 сентября 2018-го года владельцы BirKart, совершившие покупки такситом у партнеров банка, автоматически становятся участниками лотереи, сообщает банк во вторник.

24 августа состоялся третий тираж лотереи и 100 клиентов выиграли по 50 манатов, 10 клиентов - сертификат на туры в пределах страны на сумму 300 манатов и один клиент - iPhone X. Список победителей опубликован на сайте – www.kapitalbank.az/news/milan-475?hl=ru.

Согласно условиям, каждая покупка по такситной оплате равняется одному шансу в лотереи. 24-го сентября в завершающим тираже лотереи будут разыграны еще 50 манатов для 100 победителей, 10 сертификатов на туры в пределах страны на сумму 300 манатов и iPhone X, также основной приз – поездка в Милан на двоих и 2 000 манатом.

Следует отметить, что BirKart могут приобрести и клиенты, которые не получают пенсию и зарплату посредством Kapital Bank. Карта станет доступной всем лицам, которым в момент подачи заявки в любой филиал банка свыше 18 лет. BirKart имеет ряд преимуществ, таких как: получение рассрочки (таксита) до 18 месяцев без процентов, до 40 дней беспроцентного кредита при одноразовых платежах, и возможность получить от 1,5 до 30 процентов кешбэка при оплате продуктов и услуг. Карта выпускается на базе платежной системы Visa сроком до 36 месяцев и обеспечивается бесплатным SMS-уведомлением со стороны Kapital Bank.

Более подробную информацию о BirKart можно получить на сайте www.birkart.az, на странице Facebook www.facebook.com/birkart.az, а также позвонив в службу обслуживания клиентов по номеру 196. Kapital Bank, имея самую большую филиальную сеть, оказывает услуги населению в 95 филиалах и семи отделениях во всех районах и городах Азербайджана.

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