Руководители таможенных ведомств Беларуси и ОАЭ рассмотрят вопросы взаимодействия

29 августа 2018 09:48 (UTC+04:00)

Руководители таможенных ведомств Беларуси и Объединенных Арабских Эмиратов рассмотрят вопросы расширения правовой базы для сотрудничества, сообщает Белта со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

Делегация Федеральной таможенной администрации ОАЭ прибыла накануне с официальным визитом в Беларусь. Руководители таможенных ведомств двух стран 29 августа планируют обсудить темы, касающиеся взаимодействия.

"Состоится двусторонняя встреча, на которой будут рассматриваться вопросы расширения договорно-правовой базы сотрудничества. Также гости ознакомятся с работой белорусской таможни, посетят ведомственный институт, узнают о работе уникальной в своем роде в Беларуси таможенной лаборатории. Особое внимание будет уделено обсуждению преимуществ для уполномоченных экономических операторов, свободным экономическим зонам в связи со вступлением в силу Таможенного кодекса Евразийского экономического союза", - рассказали в ГТК.

Визит делегации Федеральной таможенной администрации ОАЭ в Беларусь продлится до 30 августа.

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