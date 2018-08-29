Банковские металлы в Азербайджане подешевели

БАКУ /Trend/ - Банковские металлы в Азербайджане в среду подешевели, следует из данных, опубликованных Центральным банком.
Так, унция золота 29 августа подешевела по сравнению с понедельником на 8,7465 маната, составив 2047,6925 маната, серебра - на 0,1912 маната, до 25,1079 маната, платины - на 20,8845 маната, до 1351,67 маната, палладия - на 4,012 маната, до 1609,033 маната.
|
Название
|
29.08.18
|
28.08.18
|
Золото
|
XAU
|
2047,6925
|
2056,439
|
Серебро
|
XAG
|
25,1079
|
25,2991
|
Платина
|
XPT
|
1351,67
|
1372,5545
|
Палладий
|
XPD
|
1609,033
|
1613,045
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
Официальный курс на 29 августа составляет 1,7 AZN/USD.
(Автор: Илькин Шафиев)
Твиттер: @IlkinShafiyev
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