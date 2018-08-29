Банковские металлы в Азербайджане подешевели

БАКУ /Trend/ - Банковские металлы в Азербайджане в среду подешевели, следует из данных, опубликованных Центральным банком.

Так, унция золота 29 августа подешевела по сравнению с понедельником на 8,7465 маната, составив 2047,6925 маната, серебра - на 0,1912 маната, до 25,1079 маната, платины - на 20,8845 маната, до 1351,67 маната, палладия - на 4,012 маната, до 1609,033 маната.

Название 29.08.18 28.08.18 Золото XAU 2047,6925 2056,439 Серебро XAG 25,1079 25,2991 Платина XPT 1351,67 1372,5545 Палладий XPD 1609,033 1613,045

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 29 августа составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Илькин Шафиев)

Твиттер: @IlkinShafiyev

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.