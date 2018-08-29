Банковские металлы в Азербайджане подешевели

29 августа 2018 19:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Банковские металлы в Азербайджане в среду подешевели, следует из данных, опубликованных Центральным банком.

Так, унция золота 29 августа подешевела по сравнению с понедельником на 8,7465 маната, составив 2047,6925 маната, серебра - на 0,1912 маната, до 25,1079 маната, платины - на 20,8845 маната, до 1351,67 маната, палладия - на 4,012 маната, до 1609,033 маната.

Название

29.08.18

28.08.18

Золото

XAU

2047,6925

2056,439

Серебро

XAG

25,1079

25,2991

Платина

XPT

1351,67

1372,5545

Палладий

XPD

1609,033

1613,045

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 29 августа составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Илькин Шафиев)

Твиттер: @IlkinShafiyev

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