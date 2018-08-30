Черноморский банк торговли и развития разработает новую стратегию по Азербайджану (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) планирует разработку новой стратегии по Азербайджану, сообщили Trend в головном офисе банка.

Как отметил собеседник агентства, создание стратегии по Азербайджану будет начато после завершения общей стратегии ЧБТР.

"Начиная с середины июля текущего года, в банке проходит плановая ротация руководства. С 16 июля приступил к работе новый президент ЧБТР - Панкин Дмитрий Владимирович из России и новый вице-президент по банковским вопросам - Хасан Демирхан из Турции. В сентябре мы ожидаем приезда нового вице-президента по финансовым вопросам из Украины. В настоящее время мы разрабатываем новую стратегию ЧБТР на 2019-2022 годы, которая будет согласовываться с правительствами всех стран-членов. На основе этой новой общей стратегии, банк примет страновые стратегии по отдельным государствам, включая Азербайджан", - сообщил источник.

Собеседник агентства добавил, что в этой связи, новое руководство банка планирует до конца текущего года приехать в Баку.

Напомним, что в 2018 году ЧБТР планирует выделить на проекты в Азербайджане около 48 миллионов евро. По итогам прошлого года Азербайджану уже выделены 93,12 миллиона евро и подписаны контракты на 91,1 миллиона евро. В целом же, до сегодняшнего дня банк выделил на проекты в Азербайджане кредиты на 330 миллионов евро.

ЧБТР был основан Азербайджаном, Албанией, Болгарией, Грузией, Грецией, Молдовой, Арменией, Румынией, Турцией, Украиной и Россией. Уставный капитал банка составляет 3,45 миллиарда евро.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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