Amapola Exclusive Events провела ребрендинг к своему 5-летнему юбилею (ФОТО)

Сегодня Amapola Exclusive Events отмечает 5 лет с момента основания. К 5-летнему юбилею был проведён ребрендинг и обновлён фирменный стиль, сообщает компания в четверг.

Обновления поддерживают основные изменения в компании - её рост и профессионализм, статус мероприятий, набор более сильных кадров и подрядчиков, расширенный и комфортный офис с просторными переговорными комнатами, побуждающий к творчеству и создающий условия для организованной и чётко слаженной работы.

Ключевым изменением в ребрендинге является обновление логотипа, который действовал на протяжении 5 лет с момента основания компании. Поменялось направление основного элемента - цветка мака, что в переводе на испанский означает Amapola. Если раньше он был направлен наклонно, то сейчас он размещён прямо и явно говорит о том, что компания достигла определенного уровня развития, статуса, масштаба деятельности, попросту выросла из того образа, который был создан на стартовом этапе.

Amapola развивается так стремительно, что почти каждый день она подтверждает слова Алисы из сказки Льюиса Кэрролла: «Нужно очень быстро бежать, чтобы просто оставаться на месте». Компания неустанно следит за последними трендами и лучшей практикой, применяемой в мировой индустрии организации мероприятий, и предлагает своим клиентам широкий выбор индивидуальных решений.

Отметим, что за 5 лет существования, была проделана колоссальная работа, компания зарекомендовала себя как организатор крупных государственных проектов, таких как: Международный турнир по конкуру, Гран При Формулы 1, Всемирная Шахматная Олимпиада, Конференция министров Движения Неприсоединения, а также церемоний открытия железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, «Южного газового коридора», завода Socar Polymer и прочих.

Хотелось бы отметить, что наряду с масштабными государственными мероприятиями, компания специализируется также на проектах частного характера. Сегодня недостаточно безупречно организовать свадьбу, юбилей, детский праздник, нужно нечто большее - создать уникальное событие со своей историей и характерами, необходимо добиться того послевкусия, которое ещё долго будет напоминать о событии и передавать настроение гостей праздника. Вот почему команда старается наполнить мероприятия приятной атмосферой, в которой у людей возникали бы только положительные эмоции и исключительно позитивные впечатления.

Миссия Amapola хорошо известна — это детально планировать, разрабатывать и организовывать мероприятия, чётко следуя выполнению построенного алгоритма решения задачи и учитывая всё до мелочей, от А до Я. Будучи «Мозгом», компания профессионально направляет «импульсы» и успешно курирует все моменты мероприятий.

Более подробно о компании, вы можете узнать, перейдя по ссылкам: http://amapola.az/ и http://amapola.az/nashi-proekty/

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