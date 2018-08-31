Афганистан планирует отправить первый груз в Европу через Азербайджан

31 августа 2018 14:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Афганистан в ближайшее время планирует отправить первый груз в Европу через Азербайджан, сообщают афганские СМИ.

Как отмечается, грузы будут отправлены по маршруту Lapis Lazuli, который пролегает через Афганистан, Туркменистан, Азербайджан, Грузию, Турцию и далее в Европу. Грузы будут доставлены наземным, железнодорожным и морским транспортом.

Глава департамента экономического сотрудничества министерства иностранных дел Афганистана Хасан Сурош, слова которого цитируют СМИ, отметил, что план реализации поставок будет согласован с участниками Lapis Lazuli в течение двух недель. Также в рамках поставок ожидается подписание двух соглашений [касательно визового режима и железнодорожных поставок] с участниками маршрута.

Афганистан планирует поставлять по этому маршруту ковры, шафран, лекарственные растения и другие товары.

В свою очередь, глава Международной торговой палаты Афганистана Абдула Гадир Бахман сказал, что маршрут Lapis Lazuli безопаснее и дешевле в сравнении с альтернативными маршрутами.

Напомним, что согласно транзитному проекту Lapis Lazuli, железнодорожные пути и автострады соединят город Тургунди в афганской провинции Герат с Ашхабадом, далее с прикаспийским портом Туркменбаши. Коридор продолжится до Баку, затем через Тбилиси на Анкару с ответвлениями в Поти и Батуми, далее - от Анкары до Стамбула. Бюджет проекта, который нацелен на облегчение логистики транзита и упрощение таможенных процедур, оценивается в два миллиарда долларов. Масштабный проект нацелен на увеличение экономической интеграции региона и наращивание объемов торговли.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli

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