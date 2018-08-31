ЗАО "AzerGold" запустило проект по производству монет и слитков из местного золота и серебра

31 августа 2018 13:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - ЗАО “AzerGold” запустило проект по производству монет и слитков из местного золота и серебра, сообщает компания в пятницу.

Производство продукции из цветных металлов осуществляется в соответсвтии со стратегией развития ЗАО. Целью проекта наряду с продвижением страны в качестве экспортера золота на местном и международном рынке и поддержкой бренда “Made in Azerbaijan”, также является обеспечение поддержки местному предпринимательству и развитию внутреннего рынка. Продажа монет и слитков из цветных металлов 999.9 пробы под брендом “AzerGold” внесет свой вклад в увеличение ассортимента на местном рынке, стимулирует развитие благоприятных экономических отношений в стране. Производство золотых слитков, а также неимеющих номинальной ценности золотых и серебряных монет планируется в 5, 10 и 20-граммовых весах.

На первом этапе предполагается производство монет в трех различных дизайнах: “Центр Гейдара Алиева”, “Гобустан” и узор карабахского ковра “Челеби”. Изготовление продукции из азербайджанского золота и серебра будет отмечено на всех изделиях.

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