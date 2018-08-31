Обнародована дата начала строительства судоходного канала в Стамбуле

31 августа 2018 18:58 (UTC+04:00)

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