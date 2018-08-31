Turkish Airlines возобновляет полеты из Баку в стамбульский аэропорт Сабиха Гекчен

31 августа 2018 16:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Авиакомпания Turkish Airlines, совершающая полеты по наибольшему числу направлений в мире, начиная с шестого сентября 2018 года, возобновляет рейсы в Международный аэропорт Сабиха Гекчен в Стамбуле.

Turkish Airlines начала полеты из аэропорта Сабиха Гекчен 15 марта 2015 года, а осенью 2016 года полеты по данному авиарейсу были приостановлены. Согласно информации представительства авиакомпании в Баку, в настоящее время запланирован запуск 3 рейсов в неделю в Международный аэропорт Сабиха Гекчен. Полеты из Стамбула в Баку будут выполняться каждые четверг, субботу и воскресенье в 21:15, а полеты из Баку в Стамбул по понедельникам, пятницам и воскресеньям в 03:55.

Стоит отметить, что в настоящее время по маршруту Стамбул-Баку Turkish Airlines осуществляется 4 полеты в неделю. После возобновления полетов в аэропорт Сабиха Гёкчен количество рейсов будет доведено до пяти

С расписанием рейсов можно ознакомиться на сайте www.turkishairlines.com, в офисах продаж авиакомпании или посредством call-центра (+994 12) 404-88-49.

Авиакомпания Turkish Airlines, основанная в 1933 году и имевшая на тот момент парк из пяти самолетов, в настоящее время является членом международного альянса Star Alliance и 4-звездной авиакомпанией с парком, состоящим из 325 (пассажирского и грузового) воздушного судна, летающих по 304 направлениям по всему миру, включая 255 международных и 49 внутренних. Более подробная информация об авиакомпании Turkish Airlines представлена на ее официальном сайте www.turkishairlines.com, а также на ее страницах в социальных сетях Facebook, Twitter, Youtube, Linkedin и Instagram.

БАКУ /Trend/ -

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