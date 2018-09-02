Прямое авиасообщение открыто между Казанью и Тегераном

Иранская авиакомпания ATA Airlines начала пассажирские перевозки между Тегераном и Казанью. Первый перелет по данному маршруту самолет авиакомпании совершил в воскресенье, передает ТАСС со ссылкой на сообщение, опубликованное на сайте международного аэропорта Казань.

"Полеты осуществляются на 180-местных воздушных судах Airbus A320 на регулярной основе по четвергам и воскресеньям по следующему графику: вылет из Казани в 11:00, прибытие в столицу Ирана в 15:20. Из Тегерана самолет вылетает в 07:40, садится в аэропорту Казани в 10:00. Время в пути составляет 3 часа 20 минут", - отмечается в сообщении воздушного порта.

Стоимость билета туда - обратно варьируется от $137 до $164. Для поездки в Иран жителям России необходимо получить визу - в Казани это сделать проще, так как в городе работает генеральное консульство страны. Стоимость визы составляет 5 тыс. 600 рублей. Для ее получения необходимо заполнить анкету на сайте консульства, после обработки данных в течение трех - пяти дней прийти в представительство Ирана с паспортом, оплатить визовый сбор и получить визу.

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