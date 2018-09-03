Еще часть кредитов азербайджанского Bank Standard была обеспечена залогом (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Еще часть необеспеченных кредитов находящегося в процессе ликвидации азербайджанского банка Bank Standard была обеспечена залоговым имуществом на сумму 61 миллион манатов.

Об этом в понедельник на заседании комитета кредиторов Bank Standard сказал заместитель исполнительного директора ADIF Вугар Абдуллаев.

По словам Абдуллаева, часть кредитов была выдана без залогового обеспечения, однако за прошедшее время эти займы удалось обеспечит залоговым имуществом.

"Все эти объекты имущества являются ликвидными и мы продолжим работу по их дальнейшей продаже и превращению в денежные средства", - сказал Абдуллаев.

По его словам, в настоящее время также продолжается продажа имущества Bank Standard.

"На сегодняшний день от продажи имущества Bank Standard получено около двух миллионов манатов. В основном на аукционах продаются транспортные средства, также продан один объект недвижимости. Мы продолжим работу по продаже имущества", - сказал Абдуллаев.

В целом, по его словам, на сегодняшний день фонд выплатил застрахованным вкладчикам Bank Standard компенсации на сумму 437 миллионов манатов.

"Из данной суммы ADIF за счет возвращенных кредитов, продажи имущества и прочих действий, предписанных законодательством, сумел вернуть свыше 85 миллионов манатов", - сказал Абдуллаев.

Абдуллаев добавил, что на сегодняшний день продолжается рассмотрение в судах дел по возвращению просроченных кредитов, выданных Bank Standard.

"На сегодняшний день в судах находится 1700 дел по возврату кредитов, выданных банком на сумму около 155 миллионов манатов. Кроме того, на исполнении по судебному решению находятся находятся дела еще на 195 миллионов манатов", - добавил Абдуллаев.

Лицензия Bank Standard была отозвана первого октября 2016 года, а четвертого октября банк объявили банкротом.

Bank Standard был основан в 1995 году. Он был одним из самых крупных частных коммерческих банков Азербайджана и входил в число лидеров рынка по объемам депозитов.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Anvar_Mammadov

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