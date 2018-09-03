Микро кредиты по микро процентам от Bank Respublika

3 сентября 2018 18:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Жаркие летние дни уже остались позади. С приходом осени предприниматели думают о реализации новых бизнес-планов или о расширении существующего бизнеса. Эта осень будет отличаться от других для деловых людей и предпринимателей!

Так, Bank Respublika запускает кампанию по микро кредитам «Осень - время для низких процентов» для предпринимателей!

В рамках кампании предприниматели получат возможность взять микро кредиты по микро процентам, то есть, начиная с 12 процентов годовых на сумму до 50 000 манатов и с нулевой комиссией.

Кредиты предоставляются для деловых людей, занимающихся предпринимательской деятельностью в сфере торговли, сельского хозяйства, обслуживания, производства и строительства.

Отметим что, сейчас все клиенты банка с легкостью и без лишней потери времени, с помощи своих смартфонов, воспользовавшись услугой WhatsAppКредит, смогут подать заявку на кредит по номеру (050) 24-59-144, не выходя из дома в любом месте.

Кампания продлится до 31 октября 2018 года.

Дайте новое дыхание своему бизнесу осенью, выбирая Bank Respublika!

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, странице в Facebook или позвонив по номеру 144.

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