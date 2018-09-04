Центробанк Азербайджана выставит на продажу ноты на 300 млн манатов

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) пятого сентября состоится аукцион по размещению краткосрочных нот Центрального банка Азербайджана на 300 миллионов манатов, сообщает БФБ.

На аукцион будут выставлены три миллиона ценных бумаг номиналом 100 манатов каждая, со сроком обращения 28 дней. Срок погашения нот - третьего октября 2018 года.

Краткосрочные ноты являются инструментом денежно-кредитной политики для регулирования денежной массы в обороте. Приобретать ноты могут только банки.

Согласно требованиям, каждый банк может подать не более двух заявок - одну конкурентную и одну неконкурентную.

Официальный курс на четвертое сентября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Азад Гасанли)

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