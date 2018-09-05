Стала известна дата отправки первого груза по транспортному коридору Афганистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция

5 сентября 2018 00:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Первая поставка афганских товаров по международному транспортному коридору Lapis Lazuli, который пролегает через Афганистан, Туркменистан, Азербайджан, Грузию, Турцию и далее в Европу, состоится в октябре, говорится в сообщении министерства промышленности и торговли Афганистана.

Как отмечают в министерстве, первая поставка будет носить тестовый характер и в нее будут включены два контейнера с коврами и драгоценными камнями, которые будут отправлены из портов Акина и Тургунди в Турцию и Голландию.

Директор по транзитным и торговым объектам министерства Яхья Ахлаки сказал, что пилотная поставка позволит странам, участвующим в транспортном коридоре Lapis Lazuli, выявить проблемы, чтобы затем предпринять необходимые шаги для их решения.

По словам Ахлаки, афганские товары будут отправлены в Турцию и Голландию по железной дороге и на грузовых автомобилях и через шесть дней достигнут портов Черного моря.

«На сегодняшнем совещании с транспортными компаниями мы решили перевести часть грузов по железной дороге, а остальные - на грузовых автомобилях и корабле», - сказал Ахлаки.

Между тем, директор международной торговой палаты Абдула Гадир Бахман сказал, что коридор Lapis Lazuli поможет быстро и дешево экспортировать и импортировать товары.

Напомним, что согласно транзитному проекту Lapis Lazuli, железнодорожные пути и автострады соединят город Тургунди в афганской провинции Герат с Ашхабадом, далее с прикаспийским портом Туркменбаши. Коридор продолжится до Баку, затем через Тбилиси на Анкару с ответвлениями в Поти и Батуми, далее - от Анкары до Стамбула. Бюджет проекта, который нацелен на облегчение логистики транзита и упрощение таможенных процедур, оценивается в два миллиарда долларов. Масштабный проект нацелен на увеличение экономической интеграции региона и наращивание объемов торговли.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Ашхабаде проведут международную телекоммуникационную выставку-конференцию
Туркменистан 4 сентября 19:26
Туркменистан входит в число важных торговых партнёров Узбекистана - посол
Туркменистан 4 сентября 17:23
Туркменистан и Китай обсуждают перспективы инвестиционного сотрудничества
Туркменистан 4 сентября 17:19
В Гяндже назначен новый генеральный консул Турции
Политика 4 сентября 17:05
Германская группа компаний намерена выйти на рынок Азербайджана
Бизнес 4 сентября 16:25
Беларусь и Грузия будут развивать сотрудничество в спортивной сфере
Беларусь 4 сентября 16:04
Лента новостей
В Никарагуа число убитых в протестах превысило 480 человек
Другие страны 00:43
В Аргентине лифт с министром упал в шахту
Другие страны 4 сентября 23:47
В Каракасе стоимость проезда на метро вырастет более чем в 12 тысяч раз
Другие страны 4 сентября 23:21
В Уганде крокодил утащил под воду женщину с младенцем
Другие страны 4 сентября 22:59
США заявили о сохранении угрозы ракетного удара со стороны КНДР
США 4 сентября 22:40
В Азербайджане повышается квалификация солдатского состава (ФОТО)
Общество 4 сентября 22:18
В Индии девять человек погибли и более 40 пострадали в ДТП с автобусами
Другие страны 4 сентября 21:41
В Лондоне три человека пострадали при атаке отравляющим веществом
Европа 4 сентября 21:14
В Азербайджане введено освобождение средств помощи религиозным деятелям от налогов
Бизнес 4 сентября 21:09