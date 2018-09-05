Азербайджан ввел сезонные таможенные пошлины на импорт картофеля

5 сентября 2018 09:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане до 31 октября 2018 года ставка таможенной пошлины на импорт картофеля в страну будет составлять 30 процентов от его таможенной стоимости. Соответствующее решение принято Кабинетом министров Азербайджана.

Новые тарифы распространяются на урожаи, собранные с первого января по 30 июня. Ранее тарифы на импорт картофеля, собранного в этот период, составляли 15 процентов от его таможенной стоимости.

Тарифы на картофель, собранный в другой период, остались без изменений и составляют 15 процентов от таможенной стоимости товара.

(Автор: Азад Гасанли)

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