Товарооборот между Казахстаном и Узбекистаном за полгода вырос более чем на треть

БАКУ/Trend/ - Ускоренными темпами растет товарооборот между Казахстаном и Узбекистаном. Об этом сообщил вице-министр финансов РК Канат Баедилов на расширенном заседании комитета по финансам и бюджету Сената Парламента РК, передает МИА «Казинформ».

На заседании комитета обсуждался проект Закона «О ратификации Протокола между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан об избежании двойного налогообложения доходов и имущества от 12 июня 1996 года». «В последние годы товарооборот между двумя странами развивается хорошими темпами. В частности, только по итогам прошлого года товарооборот составил 2 миллиарда долларов США.

По сравнению с 2016 годом рост составил 31,2 процента. Если же говорить о первом полугодии этого года, товарооборот вырос на 35 процентов. Рост произошел и по импорту, и по экспорту. Основными направлениями экспорта считаются черные металлы, нефтепродукты и пшеница. В составе импорта преобладают овощи, фрукты и орехи», - сказал Баедилов.

Вице-министр также отметил, что инвестиции из Узбекистана в Казахстан за последние 10 лет составили 31,3 миллиона долларов, из них половина вложена в 2016 году. Казахстанские инвестиции в Узбекистан составили за последнее десятилетие 114,4 миллиона долларов. Как сообщил К. Баедилов в своем докладе, поправки в Соглашение об избежании двойного налогообложения доходов и имущества от 12 июня 1996 года вносятся в связи изменениями, внесенными в модельную конвенцию Организации экономического сотрудничества и развития. Протокол вносит ряд изменений в действующее на данный момент соглашение и ставит несколько целей.

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