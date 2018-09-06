Счетные палаты Азербайджана и Кыргызстана расширят сотрудничество (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Счетные палаты Азербайджана и Кыргызстана подписали соглашение о двустороннем сотрудничестве. Документ подписали в Москве главы высших органов аудита двух стран – Вугар Гюльмамедов и Улукбек Марипов.

Об этом говорится в сообщении Счетной палаты Кыргызстана, распространенном в четверг.

В ходе встречи Улукбек Марипов подчеркнул, что Счетная палата Кыргызстана уделяет особое внимание установлению и развитию двустороннего сотрудничества со Счетной палатой Азербайджана.

«Сегодня мы подпишем первое соглашение о двустороннем сотрудничестве между нашими ведомствами. С момента последней встречи в Бишкеке сотрудников двух ведомств по обмену опытом проделана большая работа по подготовке Соглашения. Сегодня мы видим результаты этой работы. Мы очень рады, что начнем строить новый мост для профессионального взаимодействия, обмена опытом и дружбы между нами», - сказал он.

Председатель Счетной палаты Кыргызстана выразил уверенность, что заложенные в соглашении нормы будут работать в пользу углубления и укрепления двустороннего сотрудничества не только между Счетными палатами, но и между Кыргызстаном и Азербайджаном в целом.

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