Цены на банковские металлы в Азербайджане изменились разнонаправленно

БАКУ /Trend/ - В пятницу цены на золотые, платиновые и палладиевые слитки в Азербайджане подорожали, следует из данных, опубликованных Центральным банком.
Так, стоимость унции золота седьмого сентября выросла по сравнению с четвергом на 7,14 маната, составив 2042,7795 маната, серебра - подешевела на 0,0513 маната, до 24,0419 маната, платины - подорожала на 11,713 маната, до 1344,105 маната, палладия – подорожала на 2,0315 маната, до 1660,7725 маната.
|
Название
|
07.09.18
|
06.09.18
|
Золото
|
XAU
|
2042,7795
|
2035,6395
|
Серебро
|
XAG
|
24,0419
|
24,0932
|
Платина
|
XPT
|
1344,105
|
1332,392
|
Палладий
|
XPD
|
1660,7725
|
1658,741
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
Официальный курс на седьмое сентября составляет 1,7 AZN/USD.
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