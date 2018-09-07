Цены на банковские металлы в Азербайджане изменились разнонаправленно

7 сентября 2018 09:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В пятницу цены на золотые, платиновые и палладиевые слитки в Азербайджане подорожали, следует из данных, опубликованных Центральным банком.

Так, стоимость унции золота седьмого сентября выросла по сравнению с четвергом на 7,14 маната, составив 2042,7795 маната, серебра - подешевела на 0,0513 маната, до 24,0419 маната, платины - подорожала на 11,713 маната, до 1344,105 маната, палладия – подорожала на 2,0315 маната, до 1660,7725 маната.

Название

07.09.18

06.09.18

Золото

XAU

2042,7795

2035,6395

Серебро

XAG

24,0419

24,0932

Платина

XPT

1344,105

1332,392

Палладий

XPD

1660,7725

1658,741

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на седьмое сентября составляет 1,7 AZN/USD.

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