Цены на банковские металлы в Азербайджане изменились разнонаправленно

БАКУ /Trend/ - В пятницу цены на золотые, платиновые и палладиевые слитки в Азербайджане подорожали, следует из данных, опубликованных Центральным банком.

Так, стоимость унции золота седьмого сентября выросла по сравнению с четвергом на 7,14 маната, составив 2042,7795 маната, серебра - подешевела на 0,0513 маната, до 24,0419 маната, платины - подорожала на 11,713 маната, до 1344,105 маната, палладия – подорожала на 2,0315 маната, до 1660,7725 маната.

Название 07.09.18 06.09.18 Золото XAU 2042,7795 2035,6395 Серебро XAG 24,0419 24,0932 Платина XPT 1344,105 1332,392 Палладий XPD 1660,7725 1658,741

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на седьмое сентября составляет 1,7 AZN/USD.

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