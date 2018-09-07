Эльман Рустамов о направлениях реструктуризации банковского сектора Азербайджана

"Учитывая, что финансовый сектор Азербайджана опирается в основном на банки, сохранение стабильности в банковском секторе является очень важным. С этой целью должна проводиться масштабная политика по реструктуризации и оздоровлению банковского сектора. Она должна быть направлена на устранение проблем, связанных с задолженностью по кредитам и капитализацией", - отметил Рустамов.

Глава ЦБА также отметил, что в Азербайджане есть возможности для развития фондового рынка, в частности, расширения выпуска государственных ценных бумаг.

'Важной задачей является формирование эффективного финансового рынка. Необходимо добиться повышения доверия в финансовом секторе и создания необходимой инфраструктуры для развития рынка ценных бумаг. Другим направлением является расширение рынка ценных бумаг. В том числе важно значительное увеличение объема эмиссии государственных ценных бумаг. Сегодня в Азербайджане для расширения рынка госбумаг есть хорошие возможности. Также международные кредитные организации положительно оценивают инициативы выпуска ценных бумаг в манатах", - сказал Рустамов.

Напомним, что к выпуску облигаций в азербайджанских манатах проявляет Европейский банк реконструкции и развития, Черноморский банк торговли и развития.

В Азербайджане действуют 30 банков. По данным Палаты надзора над финансовыми рынками страны, капитализация банковского сектора по итогам июня 2018 года составила 3,9 миллиарда манатов, увеличившись с начала года на 5,25 процента.

По сравнению с предыдущим месяцем в июне капитализация незначительно сократилась - на 0,64 процента.

По данным Центробанка, на первое августа 2018 года кредитные организации Азербайджана увеличили кредитование на 3,5 процента по сравнению с показателем на начало года, до 12 170,7 миллиона манатов, Центрального банка.

Согласно данным отчета, объем просроченных кредитов с начала года вырос на 9,55 процента, до 1 782,1 миллиона манатов. При этом удельный вес просроченных займов вырос за тот же период с 13,8 до 14,64 процента.

Официальный курс на седьмое сентября составляет 1,7 AZN/USD.