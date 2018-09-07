Минфин Азербайджана выпускает манатные облигации

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) 11 сентября состоится аукцион по размещению краткосрочных манатных облигаций министерства финансов Азербайджана на 10 миллионов манатов, сообщает БФБ.

На аукцион будут выставлены 100 тысяч облигаций номинальной стоимостью 100 манатов каждая и сроком обращения 182 дня. Срок оплаты по облигациям - 12 марта 2019 года.

Андеррайтером выпуска выступит инвестиционная компания PASHA Capital.

Официальный курс на седьмое сентября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Азад Гасанли)

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