Министр финансов об интересе зарубежных инвесторов к акциям Межбанка Азербайджана (версия 2)

7 сентября 2018 12:57 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) проявляет интерес к покупке акций Международного банка Азербайджана, принадлежащим государству, сказал журналистам в пятницу министр финансов Азербайджана Самир Шарифов.

«Вместе с тем, для того, чтобы сделка состоялась должен быть привлечен консультант, подготовлена бизнес-стратегия, пока работы в этом направлении продолжаются. Бизнес-стратегия очень важна, потому что инвесторы принимают решение именно на ее основе. Отмечу, что интерес к акциям Межбанка проявляет ЕБРР, но прежде всего должна быть составлена новая бизнес-модель банка», - сказал Шарифов.

По его словам, одним из условий ЕБРР также является создание новой бизнес-стратегии Международного банка Азербайджана.

Международный банк Азербайджана, основанный в 1992 году, находится на стадии оздоровления с июля 2015 года, что связано с подготовкой к приватизации принадлежащих государству акций банка. Для восстановления финансовой позиции банка его проблемные активы перешли к небанковской кредитной организации Aqrarkredit. В обмен на проблемные активы НБКО обеспечивает МБА ликвидными средствами. В то же время недавно завершилась реструктуризация зарубежных обязательств МБА. 95,2 процента акций банка принадлежат правительству страны.

(Авторы: Илькин Шафиев)

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