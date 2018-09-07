Эльман Рустамов: До конца года инфляция в Азербайджане сохранится на уровне ниже целевого показателя (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - До конца 2018 года, по прогнозам Центрального банка Азербайджана (ЦБА), инфляция сохранится на уровне ниже целевого показателя. Об этом на проводимом в пятницу Азербайджанском форуме по конкурентоспособности сказал председатель ЦБА Эльман Рустамов.

По его словам, за первые семь месяцев текущего года среднегодовая инфляция в Азербайджане составила 2,8 процента.

"Формирующаяся с 2017 года макроэкономическая стабильность в Азербайджане продолжается и в 2018 году. В текущем году инфляция закрепилась на однозначном уровне. Инфляционные риски, связанные как с фискальной политикой, так и с внешним фактором, ограничивают наши возможности смягчения монетарной политики", - сказал Рустамов.

Отметим, что в ходе последнего заседания правления ЦБА, учетная ставка [10 процентов] и пределы процентного коридора [верхний предел процентного коридора на уровне 12 процентов, а нижний предел процентного коридора - на уровне восьми процентов] были сохранены без изменений.

"В целом, в текущем году учетная ставка Центробанка снизилась с 15 до 10 процентов, были оптимизированы параметры процентного коридора», - сказал Рустамов.

Глава ЦБА добавил, что профицит баланса текущих операций платежного баланса Азербайджана за первые шесть месяцев текущего года составил 16 процентов ВВП.

«Это привело к сбалансированию валютного рынка, а стратегические валютные резервы Азербайджана выросли. По нашим прогнозам, до конца года платежный баланс будет профицитным, а стратегические валютные резервы еще больше вырастут», - отметил Рустамов.

(Автор: Илькин Шафиев)

Твиттер: @IlkinShafiyev

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