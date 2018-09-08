Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю

8 сентября 2018 12:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе одна унция золота в Азербайджане подорожала на 2,7965 маната (0,1371 процента). Соответственно, средневзвешенная стоимость унции золота составила 2037,4075 маната.

Изменение стоимости унции золота

27 августа

2051,526

3 сентября

2039,9830

28 августа

2056,439

4 сентября

2039,6090

29 августа

2047,6925

5 сентября

2029,0265

30 августа

2046,205

6 сентября

2035,6395

31 августа

2049,027

7 сентября

2042,7795

Средний курс за неделю

2050,1779

Средний курс за неделю

2037,4075

На прошедшей неделе одна унция серебра подешевела на 0,5609 маната (2,2798 процента). Соответственно, средневзвешенная стоимость унции серебра составила 24,28162 маната.

Изменение стоимости унции серебра

27 августа

25,2522

3 сентября

24,6028

28 августа

25,2991

4 сентября

24,6178

29 августа

25,1079

5 сентября

24,0524

30 августа

24,9588

6 сентября

24,0932

31 августа

24,864

7 сентября

24,0419

Средний курс за неделю

25,0964

Средний курс за неделю

24,28162

На прошедшей неделе одна унция платины подорожала на 6,375 маната (0,4766 процента). Соответственно, средневзвешенная стоимость унции платины составила 1336,1048 маната.

Изменение стоимости унции платины

27 августа

1347,4965

3 сентября

1337,7300

28 августа

1372,5545

4 сентября

1340,4755

29 августа

1351,67

5 сентября

1325,8215

30 августа

1347,93

6 сентября

1332,3920

31 августа

1353,0895

7 сентября

1344,1050

Средний курс за неделю

1354,5481

Средний курс за неделю

1336,1048

На прошедшей неделе одна унция палладия подешевела на 6,222 маната (0,3732 процента). Соответственно, средневзвешенная стоимость унции палладия составила 1666,5661 маната.

Изменение стоимости унции палладия

27 августа

1597,218

3 сентября

1666,9945

28 августа

1613,045

4 сентября

1670,1650

29 августа

1609,033

5 сентября

1676,1575

30 августа

1628,464

6 сентября

1658,7410

31 августа

1662,685

7 сентября

1660,7725

Средний курс за неделю

1622,089

Средний курс за неделю

1666,5661

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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