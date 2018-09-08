Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе одна унция золота в Азербайджане подорожала на 2,7965 маната (0,1371 процента). Соответственно, средневзвешенная стоимость унции золота составила 2037,4075 маната.
|
Изменение стоимости унции золота
|
27 августа
|
2051,526
|
3 сентября
|
2039,9830
|
28 августа
|
2056,439
|
4 сентября
|
2039,6090
|
29 августа
|
2047,6925
|
5 сентября
|
2029,0265
|
30 августа
|
2046,205
|
6 сентября
|
2035,6395
|
31 августа
|
2049,027
|
7 сентября
|
2042,7795
|
Средний курс за неделю
|
2050,1779
|
Средний курс за неделю
|
2037,4075
На прошедшей неделе одна унция серебра подешевела на 0,5609 маната (2,2798 процента). Соответственно, средневзвешенная стоимость унции серебра составила 24,28162 маната.
|
Изменение стоимости унции серебра
|
27 августа
|
25,2522
|
3 сентября
|
24,6028
|
28 августа
|
25,2991
|
4 сентября
|
24,6178
|
29 августа
|
25,1079
|
5 сентября
|
24,0524
|
30 августа
|
24,9588
|
6 сентября
|
24,0932
|
31 августа
|
24,864
|
7 сентября
|
24,0419
|
Средний курс за неделю
|
25,0964
|
Средний курс за неделю
|
24,28162
На прошедшей неделе одна унция платины подорожала на 6,375 маната (0,4766 процента). Соответственно, средневзвешенная стоимость унции платины составила 1336,1048 маната.
|
Изменение стоимости унции платины
|
27 августа
|
1347,4965
|
3 сентября
|
1337,7300
|
28 августа
|
1372,5545
|
4 сентября
|
1340,4755
|
29 августа
|
1351,67
|
5 сентября
|
1325,8215
|
30 августа
|
1347,93
|
6 сентября
|
1332,3920
|
31 августа
|
1353,0895
|
7 сентября
|
1344,1050
|
Средний курс за неделю
|
1354,5481
|
Средний курс за неделю
|
1336,1048
На прошедшей неделе одна унция палладия подешевела на 6,222 маната (0,3732 процента). Соответственно, средневзвешенная стоимость унции палладия составила 1666,5661 маната.
|
Изменение стоимости унции палладия
|
27 августа
|
1597,218
|
3 сентября
|
1666,9945
|
28 августа
|
1613,045
|
4 сентября
|
1670,1650
|
29 августа
|
1609,033
|
5 сентября
|
1676,1575
|
30 августа
|
1628,464
|
6 сентября
|
1658,7410
|
31 августа
|
1662,685
|
7 сентября
|
1660,7725
|
Средний курс за неделю
|
1622,089
|
Средний курс за неделю
|
1666,5661
(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)
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