Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе одна унция золота в Азербайджане подорожала на 2,7965 маната (0,1371 процента). Соответственно, средневзвешенная стоимость унции золота составила 2037,4075 маната.

Изменение стоимости унции золота 27 августа 2051,526 3 сентября 2039,9830 28 августа 2056,439 4 сентября 2039,6090 29 августа 2047,6925 5 сентября 2029,0265 30 августа 2046,205 6 сентября 2035,6395 31 августа 2049,027 7 сентября 2042,7795 Средний курс за неделю 2050,1779 Средний курс за неделю 2037,4075

На прошедшей неделе одна унция серебра подешевела на 0,5609 маната (2,2798 процента). Соответственно, средневзвешенная стоимость унции серебра составила 24,28162 маната.

Изменение стоимости унции серебра 27 августа 25,2522 3 сентября 24,6028 28 августа 25,2991 4 сентября 24,6178 29 августа 25,1079 5 сентября 24,0524 30 августа 24,9588 6 сентября 24,0932 31 августа 24,864 7 сентября 24,0419 Средний курс за неделю 25,0964 Средний курс за неделю 24,28162

На прошедшей неделе одна унция платины подорожала на 6,375 маната (0,4766 процента). Соответственно, средневзвешенная стоимость унции платины составила 1336,1048 маната.

Изменение стоимости унции платины 27 августа 1347,4965 3 сентября 1337,7300 28 августа 1372,5545 4 сентября 1340,4755 29 августа 1351,67 5 сентября 1325,8215 30 августа 1347,93 6 сентября 1332,3920 31 августа 1353,0895 7 сентября 1344,1050 Средний курс за неделю 1354,5481 Средний курс за неделю 1336,1048

На прошедшей неделе одна унция палладия подешевела на 6,222 маната (0,3732 процента). Соответственно, средневзвешенная стоимость унции палладия составила 1666,5661 маната.

Изменение стоимости унции палладия 27 августа 1597,218 3 сентября 1666,9945 28 августа 1613,045 4 сентября 1670,1650 29 августа 1609,033 5 сентября 1676,1575 30 августа 1628,464 6 сентября 1658,7410 31 августа 1662,685 7 сентября 1660,7725 Средний курс за неделю 1622,089 Средний курс за неделю 1666,5661

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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