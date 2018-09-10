Активы коммерческих банков Узбекистана увеличились

БАКУ /Trend/ - Активы коммерческих банков Узбекистана по состояния на первое августа этого года составили 187,08 триллиона сумов, что превышает показатель аналогичного периода прошлого года на 76,9 процента, сообщают в понедельник узбекские СМИ.

В отчетном периоде кредитные вложения банков Узбекистана выросли на 91,6 процента и составили 137,76 триллиона сумов.

Объем привлеченных депозитов превысил 65,23 триллиона сумов, что на 54,5 процента выше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Совокупный капитал коммерческих банков Узбекистана по состоянию на 1 августа 2018 года достиг 23,66 триллиона сумов, что на 118,1 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Национальный банк Узбекистана (50,67 триллиона сумов, или 27,1 процента от всех активов банковского сектора Узбекистана), Асака банк (26,13 триллиона сумов, или 14 процентов) и Узпромстройбанк (25,24 триллиона сумов, или 13,5 процента) стали лидерами по объему активов.

Эти же банки лидировали по объему кредитов. Национальный банк Узбекистана предоставил кредиты на 38,45 триллиона сумов (27,9 процента от общего объема кредитов), Узпромстройбанк - 21,93 триллиона (15,9 процента) и Асака банк - 20,26 триллиона сумов (14,7 процента).

В тройку лидеров по объему капитала также вошли Национальный банк Узбекистана (5,5 триллиона сумов, или 23,3 процента от общего объема капитала), Асака банк (3,12 триллиона сумов, или 13,2 процента) и Узпромстройбанк (2,29 триллиона сумов, или 9,7 процента).

Национальный банк Узбекистана (11,56 триллиона сумов, или 17,8 процента от общего объема привлеченных депозитов), Асака банк (7,18 триллиона сумов, или 11 процентов) и Узпромстройбанк (4,48 триллиона сумов, или 6,9 процента) вошли в тройку по объему привлеченных депозитов.

Официальный курс на 10 сентября составил 7862.17 UZS/USD

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