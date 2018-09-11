С начала года Международный аэропорт Гейдар Алиев обслужил свыше трех миллионов пассажиров

БАКУ /Trend/ - За первые восемь месяцев 2018 года Международный аэропорт Гейдар Алиев обслужил 3,08 миллиона пассажиров. Данный показатель превышает аналогичный показатель прошлого года на 12 процентов.

Как говорится в сообщении Национального авиаперевозчика «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL), распространенном во вторник, на долю AZAL пришлось 1,335 миллиона пассажиров, на долю национального лоукостера Buta Airways – 305 тысяч пассажиров.

Всего с начала года на международных рейсах было обслужено 2, 650 миллиона пассажиров (86 процентов от общего пассажиропотока). На долю AZAL пришлось 34 процента, а Buta Airways – 11 процентов от общего числа международных пассажиров.

В десятке авиакомпаний по международному пассажиропотоку в августе, помимо AZAL и Buta Airways, также вошли FlyDubai, Turkish Airlines, Air Arabia, «Аэрофлот», UIA (Международные авиалинии Украины), Qatar Airways, Utair, Iraqi Airways, Lufthansa и S7 Airlines, которые суммарно обслужили 191 тысячу пассажиров.

На текущий момент бакинский аэропорт обслуживает свыше 30 авиакомпаний по более, чем 40 направлениям. Десятку самых популярных международных направлений в августе возглавили Стамбул, Москва, Дубай, Анталья, Шарджа, Киев, Багдад, Тегеран, Бодрум и Тель-Авив. По этим направлениям совершили полеты 328 тысяч пассажиров.

Новый аэровокзальный комплекс Международного аэропорта Гейдар Алиев (Терминал 1) был сдан в эксплуатацию в апреле 2014 года. Его общая площадь составляет 65 тысяч квадратных метров.

В мае 2018 года Международный аэропорт Гейдар Алиев был удостоен максимальной оценки «5 Звезд» от престижной аудиторской компании Skytrax, являющейся влиятельной британской консалтинговой компанией, специализирующейся на изучении качества предоставляемых услуг различными авиакомпаниями и аэропортами во всем мире.

Также бакинский аэропорт второй год подряд возглавил список самых лучших по уровню предоставляемых услуг среди всех аэропортов России и стран СНГ по версии Skytrax World Airport Awards.

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