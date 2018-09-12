Официальный курс маната к мировым валютам на 12 сентября (Версия 2)

12 сентября 2018 09:50 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 09:24)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 12 сентября установлен на уровне 1,7 и 1,9699 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду.

Курсы валют

12.09.2018

1 доллар США

1 USD

1.7

1 евро

1 EUR

1.9699

1 австралийский доллар

1 AUD

1.207

1 аргентинский песо

1 ARS

0.0448

100 белорусских рублей

100 BYR

0.7825

1 бразильский реал

1 BRL

0.4093

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0.4628

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0.1126

100 южнокорейских вон

100 KRW

0.1507

1 чешская крона

1 CZK

0.0768

1 чилийский песо

1 CLP

0.244

1 китайский юань

1 CNY

0.2473

1 датская крона

1 DKK

0.2641

1 грузинский лари

1 GEL

0.6545

1 гонконгский доллар

1 HKD

0.2166

1 индийская рупия

1 INR

0.0233

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2.2116

100 индонезийских рупий

100 IDR

0.0114

100 иранских риалов

100 IRR

0.004

1 шведская крона

1 SEK

0.1877

1 швейцарский франк

1 CHF

1.7449

1 израильский шекель

1 ILS

0.4748

1 канадский доллар

1 CAD

1.3012

1 кувейтский динар

1 KWD

5.6109

1 казахский тенге

1 KZT

0.0045

1 киргизский сом

1 KGS

0.0244

100 ливанских фунтов

100 LBP

0.1122

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0.4098

1 мексиканский песо

1 MXP

0.0885

1 молдавская лея

1 MDL

0.1015

1 египетский фунт

1 EGP

0.0953

1 норвежская крона

1 NOK

0.204

100 узбекских сомов

100 UZS

0.0213

1 польский злотый

1 PLN

0.4576

1 российский рубль

1 RUB

0.0245

1 сингапурский доллар

1 SGD

1.2345

1 саудовский риал

1 SAR

0.4532

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2.3749

1 турецкая лира

1 TRY

0.2644

1 тайваньский доллар

1 TWD

0.0551

1 таджикский сомони

1 TJS

0.1804

1 новый туркменский манат

1 TMM

0.4857

1 украинская гривна

1 UAH

0.0606

100 японских иен

100 JPY

1.5243

1 новозеландский доллар

1 NZD

1.1071

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