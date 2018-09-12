Прогноз поступлений в госбюджет от Госкомимущества Азербайджана выполнен на 80%

12 сентября 2018 13:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственный комитет по вопросам имущества Азербайджана перечислит в государственный бюджет в 2018 году 100 миллионов манатов для покрытия его дефицита, сказал в среду журналистам председатель ведомства Керем Гасанов.

По словам Гасанова, из предусмотренной суммы на сегодня перечислено примерно 80 миллионов манатов.
"Будем стараться полностью покрыть запланированную сумму до конца года", - добавил Гасанов.

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