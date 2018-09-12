Прогноз поступлений в госбюджет от Госкомимущества Азербайджана выполнен на 80%

БАКУ /Trend/ - Государственный комитет по вопросам имущества Азербайджана перечислит в государственный бюджет в 2018 году 100 миллионов манатов для покрытия его дефицита, сказал в среду журналистам председатель ведомства Керем Гасанов.

"Будем стараться полностью покрыть запланированную сумму до конца года", - добавил Гасанов. Новость обновляется Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости. По словам Гасанова, из предусмотренной суммы на сегодня перечислено примерно 80 миллионов манатов.