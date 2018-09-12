Чехия заинтересована в создании совместных с Азербайджаном предприятий - министр (версия 2)

12 сентября 2018 15:02 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Чехия заинтересована в создании совместных с Азербайджаном предприятий, сказала в среду министр промышленности и торговли Чехии Марта Новакова.

По её словам, наибольший интерес для чешских предпринимателей представляют сферы фармацевтики и нефтехимической промышленности. Кроме того, министр отметила возможность создания СП по производству железнодорожных вагонов.

"Чехия обладает хорошим опытом в производстве железнодорожных составов. Поэтому мы изучаем возможности совместного выпуска железнодорожных вагонов", - сказала министр.

Новакова отметила, что азербайджанский рынок является привлекательным для чешских компаний.

"Азербайджан является нашим традиционным партнером. Между нами нет никаких проблем ни по политическим, ни по экономическим вопросам. Мы готовы делиться с азербайджанскими партнерами опытом и предложить технологии в сфере переработки бытовых отходов, строительстве, транспорте, энергетике, фармацевтике. Есть возможности создать совместные предприятия в нефтехимической области", - сказала Новакова, добавив, что в 2019 году в Праге состоится очередное заседание азербайджано-чешской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Чехией в январе-июле составил 473 миллиона долларов, из которых почти 394,3 миллиона долларов пришлись на экспорт азербайджанской продукции в Чехию.

(Автор: Анвар Мамедов)

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