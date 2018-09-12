Обнародовано количество грузинских судов плавающих в территориальных водах Турции в январе-июле 2018 года

12 сентября 2018 15:34 (UTC+04:00)

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