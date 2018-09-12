В Азербайджане расширят использование е-системы учёта земельного кадастра (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Министерство сельского хозяйства и Государственный комитет по вопросам имущества Азербайджана подписали меморандум о взаимопонимании, о совместном использовании информационной системы учёта земельного кадастра и обмена опытом в этой области.

Меморандумом также предусмотрено стратегическое планирование по направлениям деятельности и совместной реализации проектов и инноваций.

Документ подписали министр сельского хозяйства Азербайджана Инам Керимов и председатель Госкомимущества Керем Гасанов.

Система учёта кадастра в целом должна охватить 57 городов и районов страны, приблизительно 6,5 миллиона гектаров территории. Было отмечено, что на сегодня система охватывает 4,6 миллиона гектаров территории. Кадастровые работы были проведены в порядка двух тысячах населенных пунктах, городах и селах Азербайджана. Число парселей в системе электронного кадастра составляет 2,8 миллиона. Работы по электронному кадастру завершены в 24 районах страны.

Выступая на церемонии подписания меморандума, министр сельского хозяйства отметил важность взаимодействия с Госкомимущества и расширения взаимодействия с данным ведомством.

"Данная система позволит каждому фермеру выбирать то, в каких целях земельный участок будет использован. Одним из основных элементов системы электронного сельского хозяйства является выдача субсидий, в чем преимущества данной системы также будут использованы", - сказал Керимов.

В свою очередь председатель Госкомимущества также отметил важную роль меморандума в расширении взаимодействия сторон, что также призвано обеспечить научное управление землей сельскохозяйственного назначения, способствует формированию механизм поддержки аграрной сферы и устранению фактов незаконного использования земельных участков.

"Информационная система предусмотрена для сектора сельского хозяйства, в частности аграрного сектора. Однако в целом она входит в национальную систему информационного пространства. Мы в будущем по аналогичной сфере планируем сотрудничать со всеми госорганами, занимающими инфраструктурами. Среди них "Азерсу", "Азерэнержи", "Азеригаз" и др. Предусмотренная для использования в сельском хозяйстве система будет отражать не только количественные показатели, но и качественные", - сказал Гасанов.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

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