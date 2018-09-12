Госкомтаможни Азербайджана планирует перевыполнить прогноз по поступлениям в госбюджет (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана планирует перевыполнить прогноз по таможенным поступлениям в государственный бюджет страны на 2018 год.

Об этом в среду сказал на пресс-конференции председатель ГТК Азербайджана Сафар Мехтиев.

Глава ГТК отметил, что прогноз по поступлениям в госбюджет по итогам восьми месяцев 2018 года перевыполнен почти на семь процентов.

"По итогам восьми месяцев ГТК перечислил в госбюджет 2,27 миллиарда манатов, что на 6,6 процента больше прогноза. Мы полагаем, что наша политика позволит нам перевыполнить прогноз по поступлениям на 2018 год", - сказал Мехтиев.

Отметим, что таможенные поступления в государственный бюджет по итогам восьми месяцев 2018 года превысили показатель аналогично периода прошлого года почти на 30 процентов.

При этом отчисления за август, по данным ГТК, составили 329,81 миллиона манатов. В прошлом месяце поступления от таможенных пошлин составили 85,94 миллиона манатов, НДС - 220,24 миллиона манатов, акцизов - 20,05 миллиона манатов, дорожного налога - 3,59 миллиона манатов.

Прогноз по таможенным поступлениям в госбюджет Азербайджана на 2018 год составляет 3,215 миллиарда манатов.

Официальный курс на 12 сентября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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