Официальный курс маната к мировым валютам на 13 сентября (версия 2)

13 сентября 2018 09:55 (UTC+04:00)

Добавлен курс манаат по отношению к мировым валютам (первая версия опубликована в 09:27)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 13 сентября установлен на уровне 1,7 и 1,9762 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг.

Курсы валют

13.09.2018

1 доллар США

1 USD

1.7

1 евро

1 EUR

1.9762

1 австралийский доллар

1 AUD

1.2212

1 аргентинский песо

1 ARS

0.0444

100 белорусских рублей

100 BYR

0.7852

1 бразильский реал

1 BRL

0.4086

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0.4628

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0.1137

100 южнокорейских вон

100 KRW

0.1514

1 чешская крона

1 CZK

0.0772

1 чилийский песо

1 CLP

0.2466

1 китайский юань

1 CNY

0.2483

1 датская крона

1 DKK

0.2649

1 грузинский лари

1 GEL

0.651

1 гонконгский доллар

1 HKD

0.2166

1 индийская рупия

1 INR

0.0236

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2.2172

100 индонезийских рупий

100 IDR

0.0115

100 иранских риалов

100 IRR

0.004

1 шведская крона

1 SEK

0.1894

1 швейцарский франк

1 CHF

1.7528

1 израильский шекель

1 ILS

0.4752

1 канадский доллар

1 CAD

1.3063

1 кувейтский динар

1 KWD

5.6126

1 казахский тенге

1 KZT

0.0045

1 киргизский сом

1 KGS

0.0244

100 ливанских фунтов

100 LBP

0.1122

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0.4104

1 мексиканский песо

1 MXP

0.0892

1 молдавская лея

1 MDL

0.1012

1 египетский фунт

1 EGP

0.0947

1 норвежская крона

1 NOK

0.2058

100 узбекских сомов

100 UZS

0.0213

1 польский злотый

1 PLN

0.4586

1 российский рубль

1 RUB

0.0247

1 сингапурский доллар

1 SGD

1.2387

1 саудовский риал

1 SAR

0.4532

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2.3743

1 турецкая лира

1 TRY

0.2678

1 тайваньский доллар

1 TWD

0.0552

1 таджикский сомони

1 TJS

0.1804

1 новый туркменский манат

1 TMM

0.4857

1 украинская гривна

1 UAH

0.0606

100 японских иен

100 JPY

1.5258

1 новозеландский доллар

1 NZD

1.1141

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