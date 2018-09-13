До 2020 года азербайджанский PASHA Bank намерен удвоить число клиентов в сегменте МСБ

БАКУ /Trend/ - До конца 2020 года PASHA Bank намерен довести число клиентов в сегменте малого и среднего предпринимательства до шести тысяч.

Об этом в интервью Trend сказал директор департамента банка по работе с малым и средним бизнесом (МСБ) Александр Головко.

В настоящее время, отметил собеседник агентства, клиентская база PASHA Bank по МСБ составляет порядка трех тысяч, а ежемесячный прирост - порядка 100 новых клиентов.

“При этом целевой стратегический рынок для нас - это порядка 20 тысяч клиентов МСБ в Азербайджане”, - добавил директор департамента.

Для развития доли МСБ в портфеле банк недавно представил клиентам новую услугу - тарифные пакеты по расчетно-кассовому обслуживанию. Всего будет действовать пять пакетов - “Классик”, “Электрон”, “Бизнес”, “Актив” и “Премиум”.

Как отметил Головко, тарифные пакеты позволят предпринимателям значительно оптимизировать ежедневное банковское обслуживание. “Стандартный процесс расчетно-кассового обслуживания подразумевает большое количество различных операций. Получение услуг в виде единого пакета будет для предпринимателя более удобно с точки зрения выбора наиболее подходящего варианта работы с банком и приблизительно на 30 процентов выгодней, чем использование этих банковских услуг по отдельности”, - отметил директор департамента.

По словам Головко, каждый пакет разработан с учетом потребностей определенной категории бизнеса. Формирование пакетов осуществлялось на основе анализа деятельности клиентов банка, а также с учетом международной практики.

“Плюсы такого подхода очевидны - это очень упрощает выбор ежедневного банкинга для клиента - не нужно сверять большое количество услуг и тарифов по ним. Есть четко сгруппированные пакеты с теми функциями, которые представляют важность для ведения бизнеса клиента, в том количестве, который ему необходим”, - подытожил директор департамента PASHA Bank.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @AzadHasanli

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.