Банковские металлы в Азербайджане подорожали

БАКУ /Trend/ - В четверг цены на банковские металлы в Азербайджане выросли, следует из данных, опубликованных Центральным банком.
Так, унция золота 13 сентября по подорожала по сравнению со средой на 18,292 маната, составив 2047,514 маната, серебра - на 0,2197 маната, до 24,1912 маната, палладия – на 0,884 маната, до 1659,2595 маната, платины – подорожала на 21,6325 маната, до 1362,805 маната.
|
Название
|
13.09.18
|
12.09.18
|
Золото
|
XAU
|
2047,514
|
2029,222
|
Серебро
|
XAG
|
24,1912
|
23,9715
|
Платина
|
XPT
|
1362,805
|
1341,1725
|
Палладий
|
XPD
|
1659,2595
|
1658,3755
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
Официальный курс на 13 сентября составляет 1,7 AZN/USD.
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