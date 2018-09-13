Банковские металлы в Азербайджане подорожали

БАКУ /Trend/ - В четверг цены на банковские металлы в Азербайджане выросли, следует из данных, опубликованных Центральным банком.

Так, унция золота 13 сентября по подорожала по сравнению со средой на 18,292 маната, составив 2047,514 маната, серебра - на 0,2197 маната, до 24,1912 маната, палладия – на 0,884 маната, до 1659,2595 маната, платины – подорожала на 21,6325 маната, до 1362,805 маната.

Название 13.09.18 12.09.18 Золото XAU 2047,514 2029,222 Серебро XAG 24,1912 23,9715 Платина XPT 1362,805 1341,1725 Палладий XPD 1659,2595 1658,3755

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 13 сентября составляет 1,7 AZN/USD.

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