Anglo Asian Mining использует новый метод поиска золотых месторождений в Азербайджане

13 сентября 2018 17:35 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Турция и Азербайджан ведут переговоры о переходе на нацвалюту во взаимной торговле
Бизнес 17:26
Unibank проводит кредитную кампанию без комиссии для нефтяников
Бизнес 16:45
ВБ представил рекомендации по развитию ненефтяного сектора Азербайджана (Эксклюзив)
Бизнес 16:43
Мэтью Брайза: Армения не хочет возвращать оккупированные территории Азербайджану
Нагорно-карабахский конфликт 16:11
Президент Турции примет участие в мероприятиях по случаю 100-летней годовщины освобождения Баку - посол
Политика 15:53
Ожидается назначение нового спецпредставителя ПА ОБСЕ по Южному Кавказу
Политика 14:18
Лента новостей
Беларусь и Узбекистан подписали соглашение о сотрудничестве в области науки и технологий
Беларусь 18:15
Ариф Меликов - 85: Всем лучшим, что есть у меня, я обязан своему народу, своей земле
Интервью 18:14
В Азербайджане подготовлен первичный вариант законопроекта "Об общем образовании"
Общество 17:58
Позиция России по вопросу нагорно-карабахского урегулирования остается неизменной - МИД
Нагорно-карабахский конфликт 17:56
Британский производитель бытовой продукции выходит на рынок Азербайджана
Бизнес 17:40
В Баку упрощена документация для госпитализации младенцев и новорожденных
Общество 17:39
В США отменили более тысячи авиарейсов из-за приближения урагана "Флоренс"
США 17:29
Турция и Азербайджан ведут переговоры о переходе на нацвалюту во взаимной торговле
Бизнес 17:26
Нацбанк Казахстана приступит к продаже за рубеж аффинированного золота
Бизнес 17:25