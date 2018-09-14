PASHA Bank представляет новый продукт для малого среднего бизнеса - тарифные пакеты расчетно – кассового обслуживания

БАКУ /Trend/ - PASHA Bank, ведущий корпоративный банк Азербайджана, внедрил новую услугу для малого и среднего бизнеса - тарифные пакеты, позволяющие бизнесу более удобно и эффективно обслуживаться по расчетно-кассовым операциям.

В интервью Trend директор департамента банка по работе с малым и средним бизнесом (МСБ) Александр Головко отметил, что подобная практика активно используется в банковском бизнесе, например, в Турции, Украине, России и др. странах Восточной и Западной Европы.

“Тарифные пакеты сделают работу клиентов с Банком более удобной и позволят оптимизировать финансовые затраты на ежедневное банковской обслуживание. Учитывая новизну подхода для локального рынка, можно провести аналогию с услугами, предоставляемыми мобильными операторами, где абонент выбирает один из нескольких тарифных пакетов в зависимости от своих потребностей. В каждый из пакетов включен определенный перечень услуг и сгруппированы они таким образом, чтобы любой предприниматель мог выбрать себе самый приемлемый вариант. Каждый пакет имеет свою фиксированную стоимость, что также позволяет бизнесу планировать свои расходы”, - сказал собеседник агентства.

На данном этапе PASHA Bank предлагает своим клиентам пять различных тарифных пакетов - “Классик”, “Электрон”, “Бизнес”, “Актив” и “Премиум”. Стоимость тарифов начинается с 10 манатов в месяц.

Говоря о различиях тарифов Головко отметил, что “Классик” - самый простой и массовый тарифный пакет. Данный пакет подойдет тем клиентам, которые неактивно пользуются банковскими услугами. Пакет “Электрон” предлагает выгодные условия для тех, кто активно пользуется платежами, а пакет “Бизнес” схож с “Классик”, однако отличается большим объемом операций и предназначен для более развитого бизнеса.

Предприниматели, работающие на международном уровне и ведущие импортно-экспортные операции с другими странами, могут воспользоваться тарифным пакетом “Актив”, в котором предусмотрены все необходимые для них опции. Последний тарифный пакет “Премиум” рассчитан на оказание самого полного спектра услуг расчетно-кассового обслуживания

Как отметил Головко, преимущество работы с тарифными пакетами заключается еще и в том, что правильно подобрав тарифный пакет, клиенты могут значительно сэкономить на расчетно-кассовом обслуживании.

“Если бы клиент решил воспользоваться услугами, которые входят, к примеру, в пакет “Бизнес”, вне тарифного пакета, то они обошлись бы ему на 30% дороже. Очевидна существенная экономия средств, которые могут быть направлены на другие нужды малого и среднего бизнеса. При этом, клиенты могут свободно менять тарифный пакет, когда текущего объема услуг для их бизнеса станет недостаточно”, - добавил он.

Все пакеты, продолжил собеседник агентства, разработаны по итогам анализа банковский операций малого и среднего бизнеса, клиентов PASHA Bank и с учетом их потребностей: “Мы провели очень тщательный и глубокий анализ бизнес-необходимостей наших клиентов. При разработке каждого пакета учитывался транзакционных опыт предпринимателей, международный опыт, а финальные версии тестировались непосредственно самими клиентами в рамках специально созданных нами фокус-групп”, - подытожил представитель PASHA Bank.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli

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