Банковские металлы в Азербайджане дорожают

14 сентября 2018 09:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В пятницу цены на банковские металлы в Азербайджане выросли, следует из данных, опубликованных Центральным банком.

Так, унция золота 14 сентября по подорожала по сравнению со средой на 1,394 маната, составив 2048,908 маната, серебра - на 0,025 маната, до 24,2162 маната, платины – на 1,139 маната, до 1374,195 маната, палладия – на 14,7305 маната, до 1673,99 маната.

Название

14.09.18

13.09.18

Золото

XAU

2048,908

2047,514

Серебро

XAG

24,2162

24,1912

Платина

XPT

1374,195

1362,805

Палладий

XPD

1673,99

1659,2595

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 14 сентября составляет 1,7 AZN/USD.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Официальный курс маната к мировым валютам на 14 сентября
Бизнес 09:19
Банковские металлы в Азербайджане подорожали
Бизнес 13 сентября 17:13
Развитие безналичных платежей положительно скажется на ВВП Азербайджана - Центробанк
Бизнес 13 сентября 16:47
Центробанк о развитии безналичных расчетов в Азербайджане
Бизнес 13 сентября 13:20
Официальный курс маната к мировым валютам на 13 сентября
Бизнес 13 сентября 09:27
Глава Центробанка рассказал об условиях перехода на режим таргетирования инфляции в Азербайджане (Эксклюзив)
Бизнес 13 сентября 07:09
Лента новостей
В связи с торжественным шествием будет перекрыт ряд улиц в центре Баку
Общество 09:43
Трамп вновь раскритиковал экс-госсекретаря Керри за консультации с Ираном
Ядерная программа 09:42
Главы МИД Китая и Франции выступили против политики односторонних действий
Китай 09:38
Израиль прекратил гумпомощь соседним сирийским районам
Израиль 09:34
Россия полностью заместила французские комплектующие для танковых прицелов
Россия 09:31
Анкара не отказывается от С-400, несмотря на давление США
Турция 09:28
США должны определиться со своими союзниками в регионе – глава МИД Турции
Турция 09:24
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 92 раза за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 09:23
Официальный курс маната к мировым валютам на 14 сентября
Бизнес 09:19