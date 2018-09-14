Банковские металлы в Азербайджане дорожают

БАКУ /Trend/ - В пятницу цены на банковские металлы в Азербайджане выросли, следует из данных, опубликованных Центральным банком.
Так, унция золота 14 сентября по подорожала по сравнению со средой на 1,394 маната, составив 2048,908 маната, серебра - на 0,025 маната, до 24,2162 маната, платины – на 1,139 маната, до 1374,195 маната, палладия – на 14,7305 маната, до 1673,99 маната.
|
Название
|
14.09.18
|
13.09.18
|
Золото
|
XAU
|
2048,908
|
2047,514
|
Серебро
|
XAG
|
24,2162
|
24,1912
|
Платина
|
XPT
|
1374,195
|
1362,805
|
Палладий
|
XPD
|
1673,99
|
1659,2595
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
Официальный курс на 14 сентября составляет 1,7 AZN/USD.
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