Банковские металлы в Азербайджане дорожают

БАКУ /Trend/ - В пятницу цены на банковские металлы в Азербайджане выросли, следует из данных, опубликованных Центральным банком.

Так, унция золота 14 сентября по подорожала по сравнению со средой на 1,394 маната, составив 2048,908 маната, серебра - на 0,025 маната, до 24,2162 маната, платины – на 1,139 маната, до 1374,195 маната, палладия – на 14,7305 маната, до 1673,99 маната.

Название 14.09.18 13.09.18 Золото XAU 2048,908 2047,514 Серебро XAG 24,2162 24,1912 Платина XPT 1374,195 1362,805 Палладий XPD 1673,99 1659,2595

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 14 сентября составляет 1,7 AZN/USD.

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