Официальный курс маната к мировым валютам на 14 сентября (Версия 2)

14 сентября 2018 09:56 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 09:19)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 14 сентября установлен на уровне 1,7 и 1,9883 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу.

Курсы валют

14.09.2018

1 доллар США

1 USD

1.7

1 евро

1 EUR

1.9883

1 австралийский доллар

1 AUD

1.2234

1 аргентинский песо

1 ARS

0.0429

100 белорусских рублей

100 BYR

0.7917

1 бразильский реал

1 BRL

0.4041

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0.4628

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0.115

100 южнокорейских вон

100 KRW

0.152

1 чешская крона

1 CZK

0.0779

1 чилийский песо

1 CLP

0.2497

1 китайский юань

1 CNY

0.248

1 датская крона

1 DKK

0.2666

1 грузинский лари

1 GEL

0.6513

1 гонконгский доллар

1 HKD

0.2166

1 индийская рупия

1 INR

0.0237

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2.2302

100 индонезийских рупий

100 IDR

0.0115

100 иранских риалов

100 IRR

0.004

1 шведская крона

1 SEK

0.1898

1 швейцарский франк

1 CHF

1.7617

1 израильский шекель

1 ILS

0.4765

1 канадский доллар

1 CAD

1.3082

1 кувейтский динар

1 KWD

5.6169

1 казахский тенге

1 KZT

0.0046

1 киргизский сом

1 KGS

0.0244

100 ливанских фунтов

100 LBP

0.1127

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0.4107

1 мексиканский песо

1 MXP

0.0903

1 молдавская лея

1 MDL

0.1012

1 египетский фунт

1 EGP

0.0948

1 норвежская крона

1 NOK

0.2069

100 узбекских сомов

100 UZS

0.0213

1 польский злотый

1 PLN

0.4619

1 российский рубль

1 RUB

0.0248

1 сингапурский доллар

1 SGD

1.2411

1 саудовский риал

1 SAR

0.4532

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2.3796

1 турецкая лира

1 TRY

0.2773

1 тайваньский доллар

1 TWD

0.0552

1 таджикский сомони

1 TJS

0.1804

1 новый туркменский манат

1 TMM

0.4857

1 украинская гривна

1 UAH

0.0604

100 японских иен

100 JPY

1.5201

1 новозеландский доллар

1 NZD

1.1195

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