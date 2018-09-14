В Азербайджане расширят поддержку фермеров

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская государственная аграрная торговая компания при министерстве сельского хозяйства намерена расширить поддержку азербайджанских фермеров.

Об этом в пятницу на заседании Клуба экспортеров заявила директор компании Лейла Мамедова.

По словам директора, основными направлениями деятельности компании является поддержка в вопросах заготовки и снабжения продукцией, создания единой торговой марки, экспорта и подписания фьючерсных контрактов.

"Наша основная задача - способствовать повышению местного производства и благосостояния фермеров. На данный момент затруднения у фермеров имеются, в частности, в таких сферах как упаковка продукции, ее транспортировка и хранение. Мы также заняты поиском покупателей за рубежом. До конца года мы также намерены открыть в Баку первый магазин сельхозпродукции "Из села в город", - сказала Мамедова.

(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Хазар Ахундов)

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