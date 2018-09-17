Silk Way West Airlines увеличивает число рейсов в китайский город Чжэнчжоу

17 сентября 2018 13:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский грузовой авиаперевозчик Silk Way West Airlines увеличивает число полетов в Китай.

Число рейсов Баку-Чжэнчжоу будет увеличено с четырех до шести раз в неделю.

Соответствующие договоренности были достигнуты в Чжэнчжоу на прошедшей в начале сентября конференции ICAO Cargo Conference. На прошедшем мероприятии авиакомпания объявила свой стратегический план развития на китайском рынке.

«Мы с большим удовольствием сообщаем об увеличении наших частот между Баку и Чжэнчжоу с 4 до 6 в неделю. Таким образом, мы вступаем в новый этап нашего стратегического сотрудничества с правительством провинции Хэнань и аэропортом Чжэнчжоу. Мы рады дальнейшему укреплению этого сотрудничества и планируем дальнейший рост показателей», - отметил президент и исполнительный директор Silk Way West Airlines Вольфганг Мейер.

На встрече с высокопоставленными представителями правительства Хэнань было достигнуто соглашение о дальнейшем укреплении стратегического сотрудничества, которое позволит в будущем значительно увеличить частоты между двумя грузовыми хабами.

«В течение короткого периода времени нам удалось стать одним из ведущих грузовых перевозчиков в Чжэнчжоу, и мы стремимся к дальнейшему увеличению объема перевозок и числа рейсов. Чжэнчжоу предоставляет нам идеальную платформу для роста с учетом наших основных возможностей для обслуживания Великого Шелкового пути», - отметил Вольфганг Мейер.

БАКУ /Trend/ -

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