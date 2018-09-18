Доходы населения Азербайджана выросли почти на 10%

18 сентября 2018 08:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В январе-августе 2018 года номинальные доходы населения Азербайджана выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9,5 процента и достигли 34,8 миллиарда манатов.

Об этом говорится в отчете Государственного комитета по статистике Азербайджана по итогам восьми месяцев 2018 года.

По данным отчета, размер доходов на душу населения за указанный период составил 3 548,1 маната или на 8,5 процента.

Согласно данным отчета, доходы, оставшиеся в распоряжении населения, составили за указанный период 31,93 миллиарда манатов, увеличившись по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года на 9,9 процента.

Официальный курс на 18 сентября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli

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