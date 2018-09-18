Физические лица в Узбекистане смогут владеть неограниченной долей в коммерческих банках

18 сентября 2018 09:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Физические лица в Узбекистане смогут владеть более чем 25 процентами от уставного капитала коммерческих банков страны, сообщили в Norma.uz со ссылкой на постановление Центрального банка Узбекистана.

Документ предусматривает изменения в положении о порядке регистрации и лицензирования деятельности банков.

Ранее доля одного акционера или группы связанных акционеров в уставном капитале коммерческого банка, кроме доли государства, не могла превышать 25 процентов от общего размера. На банки с участием иностранного капитала и частные банки это не распространялось. Теперь ограничение полностью снято.

В банках с участием иностранного капитала доля заграничных инвесторов должна была составлять не менее 30 процентов. Сейчас минимальный порог снижен до 15 процентов.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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