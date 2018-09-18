США проведут в Узбекистане Центральноазиатский торговый форум

БАКУ /Trend/ - США впервые проведут деловое мероприятие международного масштаба в Узбекистане — восьмой ежегодный Центральноазиатский торговый форум, сообщила пресс-служба посольства Соединенных Штатов.

Мероприятие, организованное Агентством США по международному развитию (USAID) совместно с Министерством внешней торговли Узбекистана, состоится 17−18 октября в Ташкенте.

Тема форума «Новые горизонты в развитии торговли и инвестиций» отражает растущую открытость Центральной Азии для региональной и международной торговли, особенно в Узбекистане, говорится в сообщении. В прошлом году форум в казахстанском Алматы объединил более 1100 участников из 18 стран.

Параллельно с форумом состоится торговая выставка, где будут представлены предприятия со всего региона в отраслях транспорта, туризма, информационных технологий, оборудования, производства и переработки плодоовощной продукции.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.